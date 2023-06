Der Radweg über den Haster Berg führt bis nach Wallenhorst-Rulle. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Auch Kreuzung Wellenkamp Baustelle Radweg-Sanierung am Haster Berg in Rulle beginnt noch im August Von Marcus Alwes | 22.06.2023, 08:12 Uhr

Noch in diesem Jahr soll in Rulle die Erneuerung der Fahrbahn und des Radweges an der Straße Haster Berg angegangen und abgeschlossen werden. Umgestaltet wird auf Gemeindegebiet auch der Kreuzungsbereich Wellenkamp. Ebenso werden dort zwei Bushaltestellen saniert.