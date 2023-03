In Wallenhorst brannte ein Radlader vollständig aus. Foto: Polizei Osnabrück up-down up-down Polizei sucht Zeugen Radlader in Wallenhorst brennt vollständig aus – Brandstiftung? Von Finja Jaquet | 16.03.2023, 16:12 Uhr

Feuerwehr und Polizei sind bereits am Montagmorgen zu einem Fahrzeugbrand in die Wallenhorster Straße ausgerückt, wo ein Radlader in Flammen stand. Verletzt wurde niemand.