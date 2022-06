Der IPA gehören 300000 Polizeiangehörige aus über 60 Ländern an. Alljährlich lädt die Verbindungsstelle Osnabrück zur Niedersachsen-Tour ein. Ziel ist der „Tag der Niedersachsen“, diesmal in Aurich. Auf dem Weg dorthin und zurück nach Osnabrück strampelten die Polizisten über 600 Kilometer in vier Tagen. Kurz vor dem Endspurt stärkten sich die 70 Teilnehmer in Wallenhorst mit Kaffee und Kuchen. Noch wichtiger war der Scheck, den Bürgermeister Ulrich Belde und Hans-Heinrich Leerkamp, Hanse-Vorsitzender, an Karl-Heinz Thiemann, Leiter der IPA-Verbindungsstelle Osnabrück, übergaben. Die Polizisten haben bei ihrer Tour 2011 15000 Euro gesammelt. 2012 findet die 25. Auflage statt. Dann wollen sie erneut in Wallenhorst einkehren.