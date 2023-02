Wird aus dem sogenannten Betriebsweg entlang des Stichkanals - hier in Höhe Pye mit Blickrichtung nach Hollage - doch noch ein ausgebauter Radweg? Momentan gibt es auf diese Frage noch keine konkrete Antwort. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Strecke Bramsche-Hollage-Osnabrück Planungsunterlagen für Radwegausbau am Stichkanal fast fertig - und nun? Von Marcus Alwes | 23.02.2023, 10:03 Uhr

Die Planungsunterlagen für einen Radwegausbau entlang des Stichkanals von Osnabrück über Hollage bis nach Bramsche sind so gut wie fertig und sollen in Kürze an die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) weitergeleitet werden. Doch ob das ambitionierte Vorhaben tatsächlich realisiert werden kann, ist zur Stunde immer noch offen.