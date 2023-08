Robin Schulz ist in Wallenhorst geboren und aufgewachsen – nun ist er international erfolgreich und begeistert weltweit in Clubs und auf Festivals sein Publikum. Die Mixtur aus House, Elektro und Pop kommt bei den Fans seit Jahren gut an.

Seine Erfolgsgeschichte begann 2014, als er mit seinem Remix von „Waves“ erstmals die internationalen Singlecharts eroberte. Nur kurze Zeit später gelang ihm der große Durchbruch auf globaler Bühne mit „Prayer in C“. Seither veröffentlichte er vier Studioalben – das fünfte folgt nun. Kürzlich erschien auch das offizielle Musikvideo zur Single „Smash My Heart“, mit der er das Album angekündigte.

Neben „Smash My Heart“ sind bereits sechs der insgesamt 17 Singles, die auf dem Album enthalten sind, erschienen. Somit können die Fans sich schon vor der Veröffentlichung des Albums über neue Musik von Robin Schulz freuen und sich auf „Pink“ einstimmen.