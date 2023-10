Aloisia Hilbert-Paluch war 25 Jahre alt, hatte gerade ihre Ausbildung als Physiotherapeutin beendet, als sie 1983 ihre eigene Praxis in Wallenhorst an der Spandauer Straße 9 eröffnete. „Mir war schon während meiner Ausbildung klar, dass ich selbständig sein wollte. Ich hatte keine Lust im Krankenhaus als Physio den ganzen Tag von Bett zu Bett zu hetzen“, erinnert sie sich.

Gestartet ist Hilbert-Paluch allein, bereits ein Jahr nach der Eröffnung ihrer Praxis stellte sie ihre erste Mitarbeiterin ein. Das Team sei von dem Zeitpunkt an kontinuierlich gewachsen – genau wie der Kundenstamm. Heute gehören insgesamt acht Mitarbeiterinnen zum Praxisteam, auf das Hilbert-Paluch und ihre Tochter Friederike Scheewe, die 2015 als Physiotherapeutin mit einstieg, besonders stolz sind.

Unterstüzung von Familie und Mitarbeitern

„Ohne das Team, auf das ich mich zu 100 Prozent verlassen kann, ohne meinen Mann Guido, der mir immer den Rücken frei gehalten und mich bestärkt hat und ohne meine beiden Töchter, Friederike und Hannah, die mir immer zur Seite standen, hätte ich nie so lange durchgehalten“, sagt Hilbert-Paluch. Man stehe für einander und für die Praxis ein und habe viel miteinander erlebt.

So erinnert sich Hilbert-Paluch im Rückblick auch an eine Zeit, in der sie an ihre persönlichen Grenzen gestoßen sei. „Ich brauchte eine Auszeit, musste selber Kraft tanken“, erzählt sie von einer Zeit vor 15 Jahren. Spontan habe sie damals vier Wochen Urlaub gemacht und ihr Team habe in der Zeit „ohne mit der Wimper zu zucken, die Praxis geschmissen“. Das sei für die Physiotherapeutin und Mutter von zwei Kindern nicht selbstverständlich gewesen.

Viel erlebt und viel gelacht

Aber man habe auch viel gemeinsam gelacht. Sei es über in der Praxis vergessene und nach Feierabend eingeschlossene Kollegen, oder Patienten, die länger als gedachte in Fangopackungen lagen oder in Streckseilen hingen. Auch erinnert sich Hilbert-Paluch noch an Kinderbehandlungen auf der „Nivea-Rutsche“ – eine mit Creme beschmierte Folie – und an Therapien im „dunklen Zimmer“.

„Wenn man den ganzen Vormittag in dem dunklen Raum behandelt hatte, war man echt fix und fertig. Aber die Kinder waren immer total happy und konnten im Dunklen ihre Sinne schärfen“, erinnert sich Hilbert-Paluch.

2000 zog die Krankengymnastik-Praxis dann von der Spandauer Straße an die Niedersachsenstraße ins Wallenhorster Zentrum. Und nicht nur die Räume haben sich über die Zeit verändert, auch das Therapieangebot. Von der klassischen Krankengymnastik über Bobath, Vojta, Kinesiologie, Osteopathie und Cranio-Sacral-Therapien bieten Hilbert-Paluch und ihre Tochter mittlerweile die unterschiedlichsten Behandlungsformen an.

Unzählige Patienten hat Aloisia Hilbert-Paluch in den vergangenen 40 Jahren unter ihren Händen gehabt. Foto: Thomas Osterfeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Und genau das begeistert mich an diesem Job“, so Hilbert-Paluch. Stillstand gebe es nicht und das sei für sie in der Arbeit mit Menschen unglaublich wichtig und dafür brenne sie auch nach 40 Jahren noch. „Eben nur nicht mehr jeden Tag“, räumt sie ein und lacht.

Aloisia Hilbert-Paluch zieht sich immer mehr zurück

Seit ihre Tochter Friederike jüngst die Leitung der Praxis übernommen habe, ziehe sie sich immer mehr aus dem Tagesgeschäft zurück. Momentan arbeite sie an zwei Tagen in der Woche und das reiche ihr auch.

Mit Freude beobachte sie mit dem nötigen Abstand, in welche Bahnen ihre Tochter die Praxis lenke. „Frederike hat vieles verändert. Sie hat die Praxis ins digitale Zeitalter geführt, was mir selber nie gelungen wäre. Sie hat die Räume renoviert und nicht zu vergessen unser jüngstes Teammitglied eingestellt, unseren Therapiehund Anton.“

Was die Zukunft der Praxis und Hilbert-Paluch persönlich bringe, könne sie nicht sagen. Die Arbeit von Physiotherapeuten unterliege einem ständigen Wandel und dem werde sich das Team nicht verschließen. Für Hilbert-Paluch selber sei klar: „So lange mir der Job noch Spaß macht, mache ich weiter und die Praxis ist bei meiner Tochter in den besten Händen.“