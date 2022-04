Diakonin Christiane Ehrlich (zweite von links) und ihr Team proben die Station „Einzug in Jerusalem“. FOTO: Kirchenkreis Osnabrück/Maren Bergmann Rundgang mit sieben Stationen Paul-Gerhardt-Gemeinde lädt zum „Osterweg“ in Lechtingen ein Von Anke Schneider | 08.04.2022, 06:38 Uhr

Eine Premiere feiert in diesem Jahr das Angebot „Osterweg: ER-lebt“ der evangelisch-lutherischen Paul-Gerhardt-Gemeinde. Am Standort in Lechtingen hat Diakonin Christiane Ehrlich mit Unterstützung von Küsterin Erika Strzelecki und vielen Helfern einen Passions- und Osterweg aufgebaut.