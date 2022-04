An Ostersonntag haben in Wallenhorst zahlreiche Bäcker geöffnet. (Symbolbild) FOTO: dpa/Mohssen Assanimoghaddam Wo gibt es frische Brötchen? Das sind die Öffnungszeiten der Bäcker in Wallenhorst an Ostern 2022 Von Maximilian Gang | 11.04.2022, 19:57 Uhr | Update vor 2 Std.

Wo gibt es an Ostern in diesem Jahr in Wallenhorst frische Brötchen? Eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäcker.