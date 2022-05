Auf ein großes Konzertereignis kann sich das Blasorchester der Angelaschule Osnabrück freuen. FOTO: Angelaschule Osnabrück Konzert in Wallenhorst-Rulle Osnabrücker Angelaschüler musizieren mit Landes-Polizeiorchester Von noz.de | 19.05.2022, 07:25 Uhr

Das Sinfonische Blasorchester der Angelaschule Osnabrück präsentiert am Dienstag, 24. Mai, in der Wittekindhalle in Rulle ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis – ein Gemeinschaftskonzert mit dem Polizeiorchester aus Hannover unter Leitung von Thomas Boger. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.