Herz aus Gold Ombre di Luci geben Weihnachtskonzerte in Wallenhorst Von Anke Schneider | 13.10.2022, 12:25 Uhr

Die Combo „Ombre di Luci“ kommt auch dieses Jahr wieder nach Wallenhorst. Am Samstag, 10. Dezember, spielen die Osnabrücker auf Einladung der Gemeinde Wallenhorst unter dem Titel „Cuore d’oro“ (Herz aus Gold) in der Hofstelle Duling. Beginn ist um 20 Uhr. Die Zugabe folgt am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr.