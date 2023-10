Ein Überblick:

Karten für das Hollager Oktoberfest

Was kosten die Eintrittskarten? 20 Euro kostet eine Eintrittskarte für das Oktoberfest Hollage.

Für welchen Tag gibt es noch Karten? Eintrittskarten gibt es für Freitag, 13. Oktober, noch einige. Die Karten für Samstag sind alle ausverkauft. Wichtig: Die Karten müssen bar bezahlt werden. Eine Kartenzahlung ist nicht möglich.

Wo bekommt man Tickets im Vorverkauf? Q1-Tankstelle (Hollager Straße 151), Schreibwaren Vornholt (Schneidling 7), Stavermann (Ruller Straße 2).

Gibt es eine Abendkasse? Sofern noch Karten vorhanden sind, können diese am Freitagabend noch im Vorverkauf an der Q1-Tankstelle in Hollage erworben werden (geöffnet bis 21 Uhr). Sollten nicht alle Karten im Vorverkauf veräußert werden, wird am Freitagabend auch eine Abendkasse für den spontanen Besuch eingerichtet.

Regeln für Jugendliche unter 18 Jahren

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren: nur in Begleitung eines erziehungsberechtigten Elternteils. „Muttizettel“ werden nicht akzeptiert.

Jugendliche unter 18 Jahren: Aufenthalt auf der Veranstaltung nach 24 Uhr nur in Begleitung eines erziehungsberechtigten Elternteils. „Muttizettel“ werden nicht akzeptiert. Hinweis: An Jugendliche unter 18 Jahren werden keine Spirituosen ausgeschenkt. Am Eingang findet eine Ausweiskontrolle statt. Personen, die sich nicht mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen können, wird kein Einlass gewährt. Das Eintrittsgeld wird in einem solchen Fall nicht erstattet.

An- und Abreise beim Oktoberfest

Wo können Autos geparkt werden? Parkplätze sind neben dem Festzelt vorhanden. Extra Fahrradstellplätze gibt es nicht.

An- und Abreise mit dem Bus? Mit dem Linienbus (auch Nachtbus) bis „Hollage, Reiterweg“ und dann zu Fuß die Moorlandstraße entlang bis zum Festzelt. Die selbe Verbindung gilt für den Rückweg.

Zeiten und Dresscode

Ab wann ist Einlass? Einlass am Freitag (13. Oktober) und Samstag (14. Oktober) ist jeweils ab 18.30 Uhr bis 22 Uhr.

Wann ist das Fest zu Ende? Gegen 2 Uhr in der Nacht.

Ist Tracht an den Abenden Pflicht? Nein, aber fast alle Gäste kommen in Tracht.

Speisen, Getränke und Musik auf dem Oktoberfest Hollage

Welche Getränke sind im Ausschank? Bier von der Paulaner Brauerei München, Wasser, Saft und Limonaden, einige Schnäpse, Prosecco, Wein und Cocktails – natürlich auch alkoholfreie.

Welche Speisen werden angeboten? Bayrischer Imbiss, Asia-Imbiss, Pizza, Pommes frites und Currywurst. In den Wiesnboxen werden Tellergerichte mit bayrischen Speisen serviert.

Was kostet das Bier? 13 Euro für einen Liter.

Welche Band spielt? „Take Five“ aus München.

Von wann bis wann spielt die Band? Ab circa 19.30 bis etwa 2 Uhr.

Welche Musik läuft, wenn die Band Pause macht? Partymusik vom „Plattenteller“.

Das ist sonst noch wichtig

Was kostet die Garderobe? Es gibt eine Garderobe für Jacken im Festzelt. Kosten: 3 Euro. Wichtig: Rucksäcke und Taschen werden an der Garderobe im Festzelt nicht angenommen.

Wo kriege ich nach dem Fest meine verlorenen Sachen wieder? Alle Fundsachen vom Hollager Oktoberfest werden an das Fundbüro der Gemeinde Wallenhorst weitergegeben. Wer also nach dem Oktoberfest etwas vermisst, kann sich an die Gemeinde, Rathausallee 1, Telefon 05407 888-0, wenden. Infos online: www.wallenhorst.de.

Wie viele Toiletten gibt es? 16 Wagen mit mehreren WCs.

Wie groß ist das Zelt? 5.000 Quadratmeter (plus Lager- und Logistikbereiche).

Wie viele Sitzplätze gibt es? Etwa 1500.

Wie viele Wiesnboxen sind beim Oktoberfest? 56 Tische

Wie groß ist die Tanzfläche? Rund 700 Quadratmeter

Anzahl der Theken? Vier große Theken im Zelt plus Cocktailbar. Zusätzlich gibt es reine Kellnertheken für die Bewirtung an den Tischen.

Schutzkonzept und Sanitätsdienst

Was ist „Luisa ist hier“? Es ist ein Hilfsangebot für Frauen, die auf dem Fest aus einer unangenehmen Situation heraus möchten. Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sie sich ans Personal wenden und bekommen unmittelbar und diskret Hilfe. Die Frau entscheidet dabei selbst, welche Hilfemöglichkeit sie in Anspruch nehmen möchte – beispielsweise ob für sie ein Taxi oder eine Freundin gerufen werden soll.

Sind Sanitäter vor Ort? Das DRK Wallenhorst übernimmt den Sanitätsdienst und ist in ausreichender Besetzung vor Ort, einschließlich psychosozial ausgebildeten Personals, das eine optimale Ergänzung zum Schutzkonzept „Luisa ist hier“ bildet.

Weitere Infos sind auf der Internetseite der Kolpingsfamilie Hollage zu finden.