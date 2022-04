In Hollage wurden offenbar Köder mit einem Insektizid ausgelegt. Zwei Hunde wurden vergiftet. Symbolfoto: Archiv FOTO: Archiv Offenbar Köder ausgelegt Zwei Hunde in Hollage vergiftet Von Jessica von den Benken | 27.08.2013, 17:50 Uhr

In Wallenhorst sind innerhalb der vergangenen Woche zwei Hunde an Vergiftungen gestorben. Offenbar sind im Bereich Hollager Mühle und am Stichkanal Richtung Bramsche Giftköder ausgelegt.