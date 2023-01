Nirgendwo im Osnabrücker Land fallen zurzeit mehr Busfahrten aus als in Wallenhorst (hier der Busbahnhof am Wallenhorster Schulzentrum). Foto: Marcus Alwes up-down up-down Bürgermeister ist stinksauer 1060 Busfahrten in drei Monaten in Wallenhorst ausgefallen Von Marcus Alwes | 20.01.2023, 17:34 Uhr

Satte 1060 Busfahrten sind in Wallenhorst ausgefallen – und das in nur drei Monaten des vergangenen Jahres. Die Bürger begehren auf. Auch die Gemeinde ist spürbar verschnupft. Bürgermeister Otto Steinkamp übt Kritik an den beauftragten Busunternehmen der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück.