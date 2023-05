Eng besetzt mit Bürgerbusvereinsmitgliedern war der urige Versammlungsraum der Mühle Bohle in Wersen während des Vortrags von Jörg Schneider. Rechts Vereinsvorsitzende Marion Müssen. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Experte Jörg Schneider zu Gast ÖPNV-Probleme Thema beim Bürgerbusverein Wallenhorst Von Thomas Niemeyer | 27.05.2023, 14:47 Uhr

Der Bürgerbusverein Wallenhorst-Wersen ist gesund und agil. Doch er ist Teil des gerade in Wallenhorst kriselnden öffentlichen Nahverkehrs. Dazu hatte sich der Verein einen Experten in seine Mitgliederversammlung in der Wersener Mühle Bohle eingeladen.