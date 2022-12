Wo kann man an Neujahr frische Brötchen bekommen? Archivfoto: Gert Westdörp up-down up-down Neujahr 2023 Haben Bäckereien am 1. Januar 2023 in Belm, Wallenhorst und Bissendorf geöffnet? Von Hannah Baumann | 22.12.2022, 08:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Wer das neue Jahr mit einem Frühstück mit frischen Brötchen beginnen möchte, muss schauen, wo er welche herbekommt. In Belm, Wallenhorst und Bissendorf hat an Neujahr 2023 kein Bäcker geöffnet. Doch in der Umgebung öffnet am 1. Januar eine Filiale.