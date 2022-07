MHD-Diözesanjugendreferentin Carolin Frielinghaus übergab den Koffer jetzt an Schulleiter Thomas Behning, die für die Schulsanitäter zuständige Lehrerin Marlene Funke und Jan Röwekamp. Diese Gelegenheit nutzte der Schulleiter, um Uwe Daniek mit einem Blumenstrauß für sein Engagement zu danken.

Über vier Jahre lang hatte Daniek die Schulsanitäter ausgebildet. Der entsprechende Kurs gehört zum freiwilligen Ganztagsangebot der Schule. „Derzeit haben wir acht Schulsanitäter, weitere acht Schülerinnen und Schüler sind in der Ausbildung“, berichtete Marlene Funke. Diese lernen dort ein Schuljahr lang alles, was für erfolgreiche Erste Hilfe nötig ist, und sind anschließend nach bestandener Prüfung als Sanitäter an der Schule im Einsatz.

Wie wertvoll das ist, habe sich erst kürzlich wieder auf einer Klassenfahrt gezeigt, schilderte die Lehrerin. Als eine Schülerin hyperventiliert habe, habe ein mitreisender Schulsanitäter sofort gewusst, was zu tun gewesen sei, und noch vor dem Eintreffen der Lehrkraft alles Nötige veranlasst.

Nicht nur deshalb steht Schulleiter Behning voll hinter dem Schulsanitätsdienst.