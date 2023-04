Auf Fahrradstraßen genießen die Radfahrer Vorrang. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Fiesteler Straße bis Große Straße Fahrradstraße von Hollage bis Wallenhorst? Von Marcus Alwes | 29.04.2023, 17:55 Uhr

In vielen Orten in der Region Osnabrück nimmt die Diskussion um weitere Fahrradstraßen Fahrt auf. So auch in Wallenhorst. Dort geht es jetzt um den Vorschlag einer speziellen Trasse für Radfahrer, die aus dem Zentrum in Hollage-West bis nach Wallenhorst zur Großen Straße führen soll.