Nachdem sie die Dame angesprochen hatte, lief diese in Richtung Straße davon. Gleichzeitig eilte ein fremder Mann aus dem hinteren Gartenbereich an ihr vorbei. Beide flohen zunächst auf der Hermannstraße in Richtung Hollager Straße. Von der Hollager Straße kommend, bog ein goldfarbener Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen in die Hermannstraße ein und ließ die beiden einsteigen. Anschließend fuhr der Kleinwagen in Richtung Dönterweg davon.

Die südländisch aussehenden Täter wurden als 50 bis 55 Jahre alt beschrieben. Die Frau war von normaler Statur und ungefähr 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Ihre Haare waren schwarz. Sie trug eine helle Jacke und eine schwarze Dreiviertelhose. Ihr männlicher Begleiter war korpulent und hatte helle, fast graue Haare. Er trug eine helle Jacke und verwaschene Jeans. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05461/915300 oder unter der Telefonnummer 05407/81790.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass man niemals Haus- oder Wohnungsschlüssel draußen „verstecken“ sollte.