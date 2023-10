Die Kritik

Der Experte Gerhard Becher, der mit seinem Team 18 Monate die Mobilität im Osnabrücker Land untersucht hatte, hatte bereits Anfang des Jahres kritisiert: „Man weiß im Moment nicht einmal, wie viele Fahrgäste im Jahr 2021 in der Region mit dem Bus, geschweige denn auf welcher Linie, gefahren sind.“ Wenn man überlege, dass im Landkreis Osnabrück nur ein Viertel der Kosten durch Fahrgasteinnahmen und 75 Prozent durch Steuergeld gedeckt seien, dann sei dieses Manko schon „bemerkenswert“.

Die Reaktion

Die Botschaft kam offenbar an. Die Kreispolitik hatte die Verwaltung im Sommer beauftragt, zeitnah im Jahr 2023 belastbare Fahrgastzahlen für alle Buslinien im Landkreis Osnabrück zu ermitteln. Im ersten Halbjahr sind bereits Zählungen durchgeführt worden – teils mit einem Erhebungsbogen in Papierform, teils wurden die Fahrgäste an den Haltestellen mittels Zähltaste auf dem Bordrechner ermittelt. Eine zweite Zählung ist für November 2023 vorgesehen, eine weitere im kommenden Jahr. Eine Ausdehnung der Zählung auf alle weiteren Linien, die vorrangig der Schülerbeförderung dienen, wird aktuell noch mit der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück erörtert.

Deutschlandticket, Bus-Schiene-Tarif und MOIN+ im Fokus

Harald Schulte von der Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück (Planos), weist darauf hin, dass angesichts der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren kaum Fahrgastzählungen erfolgten. Vor der Corona-Pandemie seien Fahrgastzählungen und Befragungen durch die Planos durchaus als „situationsbezogene Detail-Erhebungen“ durchgeführt worden. Im Fokus der aktuellen Auswertung stehen insbesondere der Einfluss des Deutschlandtickets, des Bus-Schiene-Tarifs sowie ab Februar 2024 auch die Nutzung der neuen Buslinien im Rahmen des Mobilitätsprojekt „MOIN+“.

In den neuen Bussen, die im Zuge des Projekts „Mobilität im Osnabrücker Land Integriert und Nachhaltig+“ (MOIN+) zum Einsatz kommen, sollen automatische Fahrgastzählgeräte installiert werden. Auch eine intensive Auswertung dieser Daten ist ausdrücklich vorgesehen. Die Stadtwerke Osnabrück haben zudem bereits ihre Elektro-Busse mit entsprechender Technik ausgestattet. „Im Metrobusnetz handelt es sich zwar um sehr viele Fahrten, aber um lediglich fünf Linien“, wie Schulte ausführt.

Das Problem

Insgesamt hat die Planos weiterhin das Problem, dass sich mit dem vorhandenen kleinen Pool an Mitarbeitern nur Erhebungen in begrenztem Umfang durchführen lassen – etwa auf einzelnen Linienabschnitten zu gezielten Fragestellungen. Eine Beauftragung externer Unternehmen sei durchaus möglich, wenn auch nicht gerade günstig. Die Kosten für eine jüngst beauftragte Untersuchung inklusive einer Quelle-Ziel-Befragung für den Stadtverkehr Osnabrück und die direkten Umlandgemeinden sollen bei insgesamt 230.000 Euro liegen. Die Kosten für eine solche Untersuchung für den gesamten Landkreis wären wegen des insgesamt größeren Fahrtenangebots und wegen der im Schnitt deutlich längeren Strecken demnach aber wohl noch deutlich höher.

Darüber hinaus könnten natürlich auch flächendeckende automatische Fahrgastzählungen eine Option sein. Die Kosten für den technischen Aufwand würden sich allerdings auf 10.000 Euro pro Bus belaufen – zuzüglich des Aufwands für eine verbesserte Weiterverarbeitung und Auswertung der Daten. Somit ergäbe sich eine Gesamtinvestition in Millionenhöhe.