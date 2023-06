Noch ist das Gelände an der Straße Schwarzer See eine Baustelle, aber in der großen Umschlaghalle hat das Entsorgungsunternehmen Awigo bereits erste Arbeiten aufgenommen. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Gewerbegebiet Schwarzer See Trotz Bauarbeiten: Schon jetzt lagert Müll in neuer Awigo-Halle in Wallenhorst Von Marcus Alwes | 19.06.2023, 13:42 Uhr

Die Bauarbeiten für einen neuen, größeren Recyclinghof und Grünplatz der Awigo im Gewerbegebiet Schwarzer See in Wallenhorst dauern an. Doch der Abfallentsorgungsbetrieb hat an diesem Standort bereits eine Restmüll-Umschlaghalle eröffnet.