Am 5. März wurde nahe dem Penter Sportplatz eine 19-Jährige aus Ostercappeln getötet. Der mutmaßliche Täter wurde jetzt angeklagt. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Staatsanwaltschaft klagt 20-Jährigen an Mordfall Penter Schützenhaus: Prozess gegen Wallenhorster findet wohl hinter verschlossener Tür statt Von Hendrik Steinkuhl | 26.07.2023, 11:43 Uhr

Gerichtsverhandlungen gegen Erwachsene sind in Deutschland öffentlich – doch der Prozess gegen den 20-jährigen Wallenhorster, der in Pente eine 19-Jährige ermordet haben soll, findet wohl ohne Publikum statt. Warum ist das so? Dürfen auch die Medien nicht über den Fall berichten? Welche Strafen sind möglich? Wir beantworten die sieben wichtigsten Fragen.