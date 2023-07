Am 5. März wurde nahe dem Penter Sportplatz eine 19-Jährige aus Ostercappeln getötet. Der mutmaßliche Täter wurde jetzt angeklagt. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Anklage gegen 20-Jährigen erhoben Mordfall Pente: Prozess gegen Wallenhorster findet wohl hinter verschlossener Tür statt Von Hendrik Steinkuhl | 26.07.2023, 11:43 Uhr

Gerichtsverhandlungen gegen Erwachsene sind in Deutschland öffentlich – doch der Prozess gegen den 20-jährigen Wallenhorster, der in Pente eine 19-Jährige ermordet haben soll, findet wohl ohne Publikum statt. Warum ist das so? Welche Strafen sind möglich? Wir beantworten die sieben wichtigsten Fragen.