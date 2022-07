Relativ groß war das Interesse, wie die Besucher im Domizil der Schlepperfreunde an der Fiesteler Straße zeigten. Mit Beamer-Präsentation stellte Reimund Büschleb den „Energy Ball“ der Firma „Home Energy“ vor. Sie ist eines von mehreren Unternehmen, die die Mikroanlagen in Deutschland vertreiben.

Die Sympathisanten der Nutzung regenerativer Energien ließen sich informieren: Die kugelförmige robuste „Windfahne“ mit einem oder zwei Meter Durchmesser wird in zehn bis maximal 15 Meter Höhe auf einem Mast oder mittels Dachmontage errichtet. Sie sei schlagschattenfrei und verursache keine Lärmbelästigung, sagte Büschleb. „Der Ball wirkt im Ruhezustand und in Betrieb wie eine durchsichtige Kugel. Die Tierwelt wird nicht belästigt“, betonte er.

Büschlebs Erfahrungen mit dem Umweltamt der Stadt Neuss: Ein Schallschutzgutachten ist wegen der kaum vernehmbaren Emissionen nicht erforderlich. Zudem arbeiteten in Neuss zwei Zwei-Meter-Bälle auf einem Gymnasium. Die Anlage inklusive Montage kostet rund 4500 Euro und habe sich nach circa 15 Jahren amortisiert. Strom, der nicht zu Hause verbraucht werde, werde ins Netz eingespeist.

Generell gilt, dass Mikrowindanlagen nicht höher als 15 Meter sein dürfen. In reinen Siedlungs- und Mischgebieten müssen vereinfachte Bauanträge gestellt werden. Das, so Büschleb, sei in Nordrhein-Westfalen mit einem zweiseitigen Formular zu erledigen. In Niedersachsen müssten sich Antragsteller durch etliche Seiten arbeiten.

Das ist der Hollager Jürgen Schneider gewillt zu tun, denn er möchte eine Anlage mit zwei Meter Durchmesser auf einem Mast auf seinem Grundstück errichten. Maximalleistung der fünf Rotorblätter aus glasfaserverstärktem Polyester ist 2500 Watt. Bei einer durchschnittlichen Windstärke von vier Metern je Sekunde will Schneider eine Ernte von 240 Kilowatt je Stunde einfahren. Nach Berechnungen können solche Anlagen zehn bis 15 Prozent des Strombedarfs eines durchschnittlichen Einfamilienhauses produzieren.

Der Hollager ist überzeugter Idealist. Argumente, die Windausbeute sei eher unrentabel, interessieren ihn nicht: „Das hat man mir auch über meine Brennwertanlage gesagt, die ich im Jahr 1990 eingebaut habe. Der Ball sieht aus wie eine Blume auf einer Halterung. Sie wirft keinen Schlagschatten und erzeugt im Gegensatz zu Sonnenkollektoren auch nachts Strom.“