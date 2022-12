Bei Geschwindigkeitskontrollen in Wallenhorst fiel den Beamten ein Audi auf, der mit 150 km/h über die B68 fuhr. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Mit 150 über regennasse B68 Radarkontrolle in Wallenhorst: Mann aus Ankum doppelt so schnell wie erlaubt Von Anke Schneider | 08.12.2022, 15:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Mittwochabend führten Polizeibeamte Geschwindigkeitskontrollen auf der B68 in Wallenhorst durch. Am Ende der Messung lag ein 21-jähriger Mann aus Ankum einsam an der Spitze.