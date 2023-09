„Bis hier und noch viel weiter!“ – Das ist das Leitwort, unter dem sieben neue Gemeindereferenten am Samstag in den pastoralen Dienst des Bistums Osnabrück gesandt werden. Weihbischof Johannes Wübbe feiert zusammen mit den jungen Leuten und Angehörigen einen Sendungsgottesdienst im Osnabrücker Dom. Unter ihnen ist die 26-jährige Louisa Pötter aus Hagen aTW. Nach drei Jahren Studium und drei Jahren Assistenzzeit freue sie sich nun auf den neuen Lebensabschnitt. Nach dem Wochenende ist sie dann offiziell eine Gemeindereferentin der Pfarrgemeinschaft Wallenhorst.

Was macht eine Gemeindereferentin?

„Jeder Tag ist anders“, sagt Louisa auf die Frage, was eine Gemeindereferentin überhaupt macht. Sie bereite junge Menschen auf die Kommunion und später auf die Firmung vor, begleitet Jugendgruppen und fährt mit ins Zeltlager. Außerdem sei sie die Ansprechperson, wenn es Probleme gibt oder Jugendliche nach Antworten zu Lebensfragen suchen. Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Vorbereitung von Gottesdiensten, … ein Allrounder in allen Bereichen der Kirchenarbeit. Die Arbeit mit Menschen gefalle Louisa am besten.

„Nachts am Feuer im Zeltlager, wenn Gruppenleiter mir ihre persönlichen Geschichten erzählen, das ist schon was besonderes.“ Louisa Pötter

Noch ist sie ganz entspannt: Louisa Pötter vor der katholischen Kirchengemeinde St. Alexander in Wallenhorst. In wenigen Tagen wird sie in den kirchlichen Dienst entsandt. Foto: Nico Marsänger

Louisa Pötters ganz persönlicher Weg zum Glauben

Wenn Louisa Pötter über die vergangenen Jahre spricht, scheint es, als sei ihr Weg schon immer klar gewesen. „Ich bin klassisch in einer katholischen Familie aufgewachsen“, erzählt sie. Ihre Eltern seien seit jeher sehr aktiv in der Kirche, ihre Geschwister waren unter anderem im Zeltlager mit dabei. Als Jugendlich war Louisa Messdienerin und aktiv im Jugendchor, ehe es nach der Schule zum Freiwilligendienst in das katholische Jugendbüro Osnabrück Süd in Georgsmarienhütte ging.

„Kirche war immer präsent bei mir.“

Nach dem FSJ folgte das Studium der Religionspädagogik in Paderborn. Drei Jahre später zog es die gebürtige Hagenerin wieder in Richtung Heimat. Sie habe immer etwas mit Menschen machen wollen und Kirche war sowieso immer naheliegend. „Also habe ich einfach beides zusammengelegt“, sagt sie. In der Pfarrgemeinschaft Wallenhorst absolvierte sie drei Jahre Gemeindeassistenz, mit Teilen in der Praxis und Ausbildung.

Gerne auf Ausflügen unterwegs: Louisa Pötter bei einem Ausflug mit Kindern und Jugendlichen im Tierpark Thüle, Cloppenburg. Foto: Louisa Pötter

Sechs Jahre Ausbildung und eine Passion für Kirche enden nun mit der Entsendung in den kirchlichen Dienst im Osnabrücker Dom. Der Sendungsgottesdienst soll laut Louisa noch mal zeigen, dass zwar nach der Ausbildung ein Abschnitt zu Ende geht, aber gleichzeitig ein weiterer anfängt. Prinzipiell ändere es an ihrer aktuellen Tätigkeit nichts. In Bezug auf den Gottesdienst sagt Louisa:

„Für mich persönlich wird dadurch noch einmal deutlich, dass es nicht nur ein Beruf ist, sondern ein Stück weit auch eine Berufung.“

Nicht nur Verständnis im Freundeskreis

Angesichts steigender Kirchenaustritte ist eine junge Kirchenvertreterin vielleicht etwas außergewöhnlich. „Ich weiß, dass es für manche etwas Besonderes ist, dass ich als junger Mensch für die Kirche arbeite“, sagt die 26-Jährige. Ihr Glaube sei ihr einfach sehr wichtig. Dennoch sehe sie natürlich auch die vielen negativen Schlagzeilen.

„Manchmal ist es sicherlich nicht einfach, aber wenn alle gehen, kann sich auch nichts verändern.“

Während sie von ihrer Familie die volle Unterstützung für ihren Weg erhält, trifft sie im Freundeskreis immer mal wieder auf Meinungsunterschiede. „Ich führe regelmäßig Diskussionen mit Freunden“, sagt Louisa, dort gehe es dann um ihren Glauben und ihre Arbeit. „Letztlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Mir gibt mein Glaube extrem viel.“

Der Sendungsgottesdienst findet am Samstag, 23. September 2023, um 10.30 Uhr im Osnabrücker Dom statt. Die Feier wird auch unter www.bistum-osnabrueck.de/live-gottesdienste live übertragen.