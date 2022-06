„Wir sind Optimisten“, sagte Markus Silies. Der Diözesansekretär des Kolpingverbandes erzählte mit einem Lächeln, dass man sich am Tag zuvor noch gegen die Möglichkeit entschieden habe, den Familientag in einer Sporthalle stattfinden zu lassen. Dass das Event dann trotzdem nicht ins Wasser fiel, lag mit an der Improvisationsgabe der Kolpinger. Sie belegten rund um die Bildungsstätte „Haus Maria Frieden“ sämtliche Gebäude, damit das Programm dort stattfinden konnte. Selbst die Ruller Wallfahrtskirche war Veranstaltungsort. Laut und rhythmisch ging es dort auf eine Reise um die Welt. Mit vielen 100 Trommeln entdeckten Kinder, Eltern und Senioren gemeinsam alte Weisheiten aus den verschiedenen Erdteilen.

Laut und rhythmisch, Teil zwei: In der Werkstatt „Kreative Müllverwertung“ plätteten Lennart, Maurice und Felix gerade Kronkorken. „Eine Rassel“, antwortete Lennart kaum hörbar zwischen Hammerschlägen. Hob man das Musikinstrument und schüttelte es, war tatsächlich Rasselklang zu hören. „Im Grunde geht alles“, sagte Werkstattmeister Franz-Josef Lotte. Er hatte kofferweise Zivilisationsmüll mitgebracht. Und Beispiele aus aller Welt, wie Kinder aus ausgelatschten Flip-Flops, kaputten Kulis und anderem Aussortierten kreative Spielzeuge hergestellt hatten.

Nur wenige Stände und Mitmachprogramme auf dem Markt der Möglichkeiten sind wie die Rodelbahn und die Hüpfburg ins Wasser gefallen. Gegen das feuchte Wetter gefeit war eine labyrinthartige mobile Wasserbaustelle, die Kolpingmitglieder aus dem Emsland mit Dachrinnen entworfen hatten.

Die Generalprobe fürs diesjährige Zeltlager hat die Kolpingfamilie Rulle bestanden. Sie bereitete seit dem Morgengrauen Kulinarisches für jede Altersstufe: Spaghetti bolognese für Kinder, Bio-Kartoffeln und Spießbraten für größere Genießer. Generalvikar Theo Paul bescheinigte dem 19000 Mitglieder starken Kolpingverband im Bistum ein Alleinstellungsmerkmal. Kein Verein in der Gesellschaft führe den Begriff Familie schon in seinem Namen. Darauf könnten die 133 Kolpingfamilien in der gesamten Diözese zu Recht stolz sein, hatte Paul im Gottesdienst am Vormittag gesagt.