Direkt aus Schweden: Lilly Rebenstorf aus Wallenhorst freut sich, dass ihre Flaschenpost angekommen ist. FOTO: David Ebener Unverhoffte Post aus Schweden Große Freude für Lilly aus Wallenhorst: Ihre Flaschenpost ist angekommen Von Claudia Sarrazin | 20.02.2022, 14:52 Uhr

Was für eine Überraschung: Als Lilly (8) kürzlich aus der Schule kam, wartete zu Hause Post aus Schweden auf sie. Dabei kannte sie gar niemanden dort. Dann stellte sich heraus, der Brief war die Antwort auf eine Flaschenpost, die Lilly im Oktober 2019 in Damp an der Ostee ins Meer geworfen hat.