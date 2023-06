Der Kombi an sich ist der Mercury Colony Park für seinen Besitzer Stefan. Stolz präsentiert er ihn beim Treffen klassischer Ford-Modelle in Hollage. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Fünf Autos, fünf Geschichten Liebhaber von Klassik-Fords treffen sich in Wallenhorst Von Hildegard Wekenborg-Placke | 11.06.2023, 15:59 Uhr

Liebhaber klassischer Fahrzeuge der Ford Motor Company haben sich am Wochenende an der Hollager Mühle in Wallenhorst getroffen. Eine Zeitreise in die Jahre, als der Liter Benzin noch ein paar Cents kostete und das Wort Klimakrise noch nicht mal erfunden war. Fünf Besitzer erzählen, was sie an ihren Autos fasziniert.