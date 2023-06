Der Blick auf die Märkte von Aldi und Edeka Kuhlmann im Ortsteil Lechtingen. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Planverfahren im Rat angestoßen Aldi und Edeka können ihre Umbaupläne in Lechtingen konkretisieren Von Marcus Alwes | 24.06.2023, 13:04 Uhr

Die Verantwortlichen der Einkaufsmärkte Aldi und Edeka können ihre Umgestaltungspläne am Standort Lechtingen in den kommenden Monaten konkretisieren. Der Wallenhorster Rat will den Weg dafür freimachen.