Eher verhaltene Freude: Die Grünen-Kandidaten (v.l.) Petra Funke, Mareen Guth, Claus Kanke und Sandra Weigand am Wahlabend. Foto: Markus Pöhlking up-down up-down Kandidaten hoffen auf Koalition Trotz starker Zuwächse: Keine rechte Freude bei den Grünen im Osnabrücker Land Von Markus Pöhlking | 09.10.2022, 21:20 Uhr

Es war ein aufreibender Wahlabend für die vier Landtagskandidaten der Grünen im Osnabrücker Land. Am Ende konnte keiner von ihnen ein Mandat in Hannover erreichen. Dennoch blieb am Abend die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung.