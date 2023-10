Die Ausgangslage

Der ADFC-Kreisvorsitzende Wolfgang Driehaus hatte das Osnabrücker Land wegen seiner Radwege-Infrastruktur als „Entwicklungsland“ bezeichnet. Er machte das etwa an der Prioritätenliste für Baumaßnahmen an Kreisstraßen und Radwegen fest, die der Landkreis bereits seit 15 Jahren pflegt. Dieser Liste zufolge müsste der Landkreis eigentlich 21 Kilometer Radwege an Kreisstraßen erneuern. De facto erneuert würden davon laut Driehaus aber lediglich zwei Kilometer pro Jahr. Der Prioritätenliste zufolge wären diese Maßnahmen also erst nach mehr als zehn Jahren abgeschlossen, rechnete er vor.

Der ADFC-Kreisvorsitzende Wolfgang Driehaus fährt mit seinem Fahrrad auf einem Radweg (hier in Bissendorf), der viele Schäden aufweist. Für Driehaus ist dieses Bild exemplarisch für Radwege im Osnabrücker Land. Archivfoto: Detlef Heese

Die Gegenmaßnahme

Es war also dringend geboten, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Daher forderte der Kreischef des Fahrradclubs bereits vor mehr als einem halben Jahr die Erarbeitung eines umfassenden Radverkehrskonzepts. Allerdings greift die Kreisverwaltung von den fünf Punkten, die der ADFC gefordert hatte, in einer Verwaltungsvorlage für den Kreistag am Montag, 9. Oktober, (15 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses oder per Livestream im Internet) nur einen auf. Demnach soll in der Tat „ein Radverkehrskonzept für das Kreisgebiet“ erarbeitet werden – „als Grundlage für den zielgerichteten Ausbau des Radverkehrsnetzes an den Kreisstraßen“, wie es in der Vorlage der Verwaltung heißt.

Die Notwendigkeit

Der Landkreis prognostiziert, dass die Bedeutung des Radverkehrs auch weiterhin zunehmen wird. Schließlich hatten bei einer Umfrage zur Mobilitätsanalyse im vergangenen Jahr mehr als 60 Prozent der Befragten angegeben, dass sie großes Potenzial zum Umstieg auf das Rad sehen, wenn nur endlich die Infrastruktur verbessert wird. Die Kreisverwaltung stellt zudem heraus, dass zudem das stärkere Aufkommen von E-Bikes im Landkreis zu größeren Reichweiten sowie höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten führe, was insbesondere für den ländlichen Raum mit seinen längeren Distanzen Chancen biete. Der Zunahme des Radverkehrs im Osnabrücker Land müsse allerdings auch die Radwege-Infrastruktur standhalten.

Die Mammutaufgabe

Strategisches Ziel für den Landkreis ist es demnach, jährlich vier Kilometer Radwege an Kreisstraßen neu zu bauen. Hinzu komme der Erhalt und Ausbau des Bestandsnetzes. Die Kreisstraßen stellen allerdings nur einen Teil der Strecken dar, die Ober-, Mittel- und Grundzentren im Landkreis miteinander verbinden. Viele Verbindungen unterliegen mindestens zwei unterschiedlichen Zuständigkeiten, was den Koordinierungsaufwand verdeutlicht. Die Mammutaufgabe ist demnach ein ausgebautes Radhauptroutennetz, das die Zentren „anhand von direkten, sicheren und komfortabel zu befahrenden Radwegen“ verbindet, wie der Landkreis skizziert. Daher sei es wichtig, „Übergabepunkte in die Gemeinden“ abzustimmen, die momentan parallel ihre eigenen Radnetze entwickeln und ausbauen.

Wofür noch Geld fehlt

Der ADFC hatte über das Radverkehrskonzept hinaus aber vier weitere Punkte gefordert:

die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Radverkehr beim Landkreis

die sukzessive Umsetzung des Radverkehrskonzeptes innerhalb von zehn Jahren

die Berücksichtigung auch von Faktoren wie etwa Neubauten und Sanierungen

die Bewerbung des Konzepts der Bürgerradwege in den Kommunen

Der Betrieb einer Koordinierungsstelle Radverkehr ist nach Angaben des Landkreises aus den verfügbaren Ressourcen nicht zu leisten. Darüber hinaus sei eine Umsetzung der Maßnahmen aus dem aufzustellenden Radverkehrskonzept innerhalb von zehn Jahren nicht realistisch. Wegen der verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen braucht es hierfür nach Einschätzung des Kreises mindestens 20 bis 30 Jahre. Die Planung für den Neu- und Ausbau der Kreisstraßenradwege bestehe ohnehin bereits. Über Bürgerradwege und andere Förderprogramme würden die Kommunen durch den Städte- und Gemeindebund ohnehin laufend informiert.

Die Kritik

Der ADFC-Kreisvorsitzende Wolfgang Driehaus betont, der Fahrradclub habe „ein umfassendes Radverkehrskonzept gefordert, nicht nur eines, das Aktivitäten auf Kreisstraßen einschließt“. Denn Radverkehr beginne an der Haustür, und schon dort müsse sich Radfahren sicher und komfortabel anfühlen. „Das ist bisher eher die Ausnahme“, so Driehaus. Zwar sei er dankbar, dass die Initiative nun aufgegriffen werde. Dass aber vier Punkte der ADFC-Forderungen „einfach so unter den Tisch fallen sollen, enttäuscht uns sehr“.

Die Lösungsvorschläge

Besonders großen Wert legt Driehaus dabei auf die Koordinierungsstelle Radverkehr – und das, obwohl der Landkreis den großen Koordinierungsaufwand wegen der wechselnden Zuständigkeiten für den Ausbau des Radwegenetzes durchaus erkannt habe. „Man hat unsere Forderung also verstanden“, stellt Driehaus heraus. „Nur die nötige Konsequenz, nämlich in die Koordination auch Arbeitskraft und letztendlich Personalkapazität zu investieren, wird gescheut.“

Der ADFC-Vorsitzende ist deshalb überaus enttäuscht. Durch das Ausklammern der weiteren Forderungen werde der Antrag „seiner Seele beraubt“. Bei 40 Aufgabenträgern, die für ein umfassendes Konzept mitwirken und an Schnittstellen zusammenarbeiten müssten, werde es ohne Radverkehrskoordinator schlichtweg nicht gehen. Darüber hinaus sei ein Ziel- und Zeitplan unabdinglich – auch wenn nicht alle Maßnahmen in zehn Jahren begonnen werden können.