Freut sich über die Landesmittel für den ÖPNV in Wallenhorst: Guido Pott (MdL) an der Haltestelle „Wittekindsburg.“ Foto: Hendrik Chmiel up-down up-down Mit 213.000 Euro Land Niedersachsen fördert fünf Bushaltestellen in Wallenhorst Von Anke Schneider | 24.01.2023, 16:55 Uhr

Niedersachsen investiert in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Gemeinde Wallenhorst profitiert in diesem Jahr von einem Förderprogramm. Insgesamt werden 283.750 Euro in die Modernisierung von fünf Bushaltestellen in Rulle investiert. An dieser Summe beteiligt sich das Land mit 212.812 Euro.