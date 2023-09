In Rulle werden seit Mitte Juli die Fahrbahn und der Radweg an der Straße „Haster Berg“ erneuert. Umgestaltet wird auf dem Gemeindegebiet gleichzeitig auch der Kreuzungsbereich „Wellenkamp“. Zudem werden zwei Bushaltestellen erneuert. Doch nicht genug: Parallel laufen Kanalarbeiten auf der Straße „Am Haupthügel“. Für die Baumaßnahmen war eine Vollsperrung der Kreuzung „Stadtweg“, „Haster Berg“ „Garthauser Reihe“ notwendig. Eigentlich sollte Sperrung mittlerweile aufgehoben sein, so der Plan bei Baubeginn. Was ist passiert?

Sperrung in Rulle voraussichtlich bis Ende November

„Entgegen den Absprachen mit den Bauunternehmen und der entsprechenden Mitteilung von Ende August, dass die Kreuzung „Stadtweg“, „Haster Berg“ ab Mitte September wieder frei ist, verlängert sich die Baumaßnahme und die damit verbundene Sperrung bis Ende November“, teilt die Gemeinde Wallenhorst jetzt in einer Pressemeldung mit.

Grund für die Verzögerung: Härtester Fels und Schichtenwasser behinderten die im März 2023 begonnenen Kanalarbeiten und brachten den gesamten Zeitplan erheblich durcheinander.

„Zuerst musste die Sohle im Boden vollständig trockengelegt werden, um dort Kanalrohre verlegen zu können“, erläutert Bauamtsleiterin Claudia Broxtermann Anfang August die Herausforderung im Kreuzungsbereich von „Haster Berg“, „Garthauser Reihe“, „Am Haupthügel“ und „Stadtweg“.

Weil sich aber immer wieder Schichtenwasser gebildet habe und nicht aus der Baustelle abfließen konnte, habe das Abpumpen sehr lange Zeit in Anspruch genommen. Die gesamte Baumaßnahme verschob sich daher nach hinten.

Die Umleitung über den Eschweg funktioniert, laut Anwohnern, gut. Foto: Jessica von den Benken Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Warum ist eine Vollsprerrung notwendig?

Eine Vollsperrung der Kreuzung sei weiterhin notwendig, weil die ausstehenden Arbeiten am Radweg im Bereich Haster Berg - nach aktueller Einschätzung des Bauunternehmens - ausschließlich unter Vollsperrung der Straße ausgeführt werden können, heißt es weiter seitens der Gemeinde Wallenhorst.

Fußgänger und Radfahrer sollten über die Wege „Fliederstraße“ oder „Zum Gruthügel“ ausweichen. Autofahrer werden über den „Eschweg“ zur Straße „Zum Gruthügel“ Richtung Osnabrück geführt. Und diese Umleitung (U1) scheint gut zu funktionieren.

So sagt Anwohner Peter Heuer: „Der Verkehr hält sich hier echt in Grenzen. Das ist in Ordnung.“ Eine Nachbarin stimmt ihm zu und wirft ein: „Das war Anfang des Jahres, als der Stadtweg wegen des neuen Baugebiets gesperrt war, viel schlimmer.“

Wie geht es weiter?

Die Arbeiten am Stadtweg Richtung „Garthauser Reihe“ sollen Ende September so weit fortgeschritten sein, dass der Bereich für den Verkehr wieder freigegeben werden kann und die Durchfahrt Richtung Nettetal möglich ist.

Parallel zu den verbleibenden Arbeiten im Kreuzungsbereich „Stadtweg“, „Haster Berg“ wird die Baustelle „Am Haupthügel“ bis zur Einmündung „Höhenweg“ erweitert. Anschließend gehe es, laut Verwaltung, oberhalb des „Höhenweges“ abschnittsweise weiter bis zur Einmündung „Zum Gruthügel“.