Programm zur Kommunalwahl Was der Feierabendmarkt über den Markenkern der Wallenhorster CDW verrät Von Markus Pöhlking | 11.08.2021, 10:01 Uhr

Zum zweiten Mal tritt die CDW in Wallenhorst bei einer Kommunalwahl an. Punkten will sie mit ihrer Vernetzung in der Gemeinde – und mit einer pragmatischen, integrativen Politik. Beispielhaft stehen ihre Bemühungen um einen Feierabendmarkt.