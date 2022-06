Die traditionelle und routinemäßige Wiederwahl von Johannes Holtmeyer war in diesem Amt nicht möglich, denn nach über 30 Jahren stand er als Bannerträger nicht mehr zur Verfügung. Bei unzähligen Geburtstagen, Hochzeiten, Beerdigungen und sonstigen Festveranstaltungen hatte Holtmeyer in mehr als 30 Jahren für die Kolpingsfamilie Hollage Flagge gezeigt.

Mit seinem Banner war er hierbei quasi das Gesicht des Hollager Gesellenvereins. Doch nicht nur in der heimischen Kirche stand Holtmeyer stets parat, auch bei Wallfahrten, den Friedenswanderungen in Europa, dem Kolpingtag in Köln, der Seligsprechung Adolph Kolpings und der Papstaudienz in Rom sowie bei weiteren Reisen war er mit dem Banner dabei.

Fleißiger Handwerker

Für dieses Engagement ehrte die Kolpingsfamilie Hollage ihn während der Mitgliederversammlung und bedankte sich für seine Einsätze, die auch über das Bannertragen hinausgingen. Viele handwerkliche Projekte, darunter der Aufbau des Kolping-Pavillons an der Hollager Mühle, wären ohne Johannes Holtmeyer schwer vorstellbar gewesen, teilt der Verein mit.

Heiner Placke überreichte ihm als Dankeschön eine Gedenkmünze des Kolpingwerkes, die zur Seligsprechung Kolpings aufgelegt wurde, sowie ein Fotoalbum von der letztjährigen Romwallfahrt und ein kleines persönliches Kolping-Tischbanner für den heimischen Einsatz im Hause Holtmeyer. Die Aufgabe des Bannerträgers übernimmt ab sofort Thomas Schwegmann, der schon auf der Romwallfahrt 2011 von Johannes Holtmeyer eingearbeitet und an das Amt herangeführt wurde.