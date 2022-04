Kurz nachdem die Schüler die Treppe zum Kletterwald hinaufgehetzt sind, gehen Augen und Münder auf. Aufgeregte und respektvolle Blicke in die Höhe wechseln sich ab. Ein Draufgänger ruft: „Ey, das ist gar nicht so schlimm!“ Doch so recht mag ihm das anfangs noch kein Mitschüler glauben.