Wer sein Kind ab August 2023 in Wallenhorst betreuen lassen will, muss einiges wissen. Symbolfoto: Caroline Seidel/dpa up-down up-down Kindergartenjahr 2023/24 Kita-Plätze in Wallenhorst: Bald beginnt die Online-Anmeldung Von Alexander Kruggel | 12.10.2022, 21:00 Uhr

Demnächst können Eltern ihre Kinder für die Betreuung im Kindergarten beziehungsweise in der Krippe in Wallenhorst anmelden. Alles, was Sie über Anmeldung wissen müssen, erfahren Sie hier.