Groß war die Spendenbereitschaft der Kinder der St. Bernhard-Schule in Rulle und ihrer Eltern. Einige Kinder spendeten sogar ihr Taschengeld oder Kuscheltiere. FOTO: St. Bernhard-Schule Rulle Grundschüler sammeln für die Ukraine Große Hilfsbereitschaft in der Ruller St. Bernhard-Schule Von Johannes Kleigrewe | 05.03.2022, 07:35 Uhr

Im gesamten Landkreis Osnabrück ist die Anteilnahme für die Menschen in der Ukraine groß. An vielen Orten werden Spenden für die vom Krieg betroffenen Ukrainer gesammelt - so auch in der St. Bernhard-Schule in Rulle.