Kamera-Team bei Müllsammelaktion dabei Schüler aus Osnabrück und Wallenhorst heute Abend im Kika zu sehen Von Jana Wachtel | 11.09.2023, 16:09 Uhr Die Osnabrücker Schüler haben an einer großen Müllsammelaktion teilgenommen und wurden dabei von einem Kika-Kamera-Team begleitet. Mit dabei war auch der bekannte Kika-Moderator Ben. Foto: Birgit Schad / Gymnasium „In der Wüste“ up-down up-down

Am Montagabend, 11. September, sind Schüler des Osnabrücker Gymnasiums „In der Wüste“ und der Alexanderschule Wallenhorst im Fernsehen zu sehen. Die Schüler haben an einer großen Müllsammelaktion am Ufer des Stichkanals in Wallenhorst mitgemacht und wurden dabei von einem Kamera-Team des Fernsehsenders Kika und der City Cleanerin Birgit Schad begleitet.