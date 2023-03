An der Grundschule im Ortsteil Wallenhorst stehen Veränderungen an. Unter anderem soll es mehr Platz zum Essen für die Schüler geben. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Grundschule in Wallenhorst wächst Katharinaschule: Neben größerer Mensa auch neue Unterrichtsräume? Von Marcus Alwes | 10.03.2023, 15:30 Uhr

Für eine neue Mensa mit 120 Plätzen an der Katharinaschule soll jetzt bei einem Architekturbüro ein Vorentwurf in Auftrag gegeben werden. Doch damit nicht genug: Auch zusätzliche Unterrichts- und Büroräume sind inzwischen am Schneidling in Wallenhorst im Gespräch.