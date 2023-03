Die ersten Warnbaken stehen bereit, ab Montag, 6. März, kommen sie zum Einsatz. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Bauarbeiten dauern bis Ende 2023 Große Kanalsanierung startet: Teilsperrungen am Haupthügel in Rulle Von Marcus Alwes | 02.03.2023, 15:02 Uhr

Seit vielen Jahren ist sie im Gespräch, nun beginnt die aufwendige Straßen- und Kanalsanierung am Haupthügel in Rulle tatsächlich. Die umfangreichen Bauarbeiten starten am Montag, 6. März, und werden wohl bis zum Jahresende 2023 andauern.