Konzert zum 100-Jährigen in Wallenhorst Wie das Musikkorps Herold Pye erfolgreiche Nachwuchsarbeit macht Von Hildegard Wekenborg-Placke | 14.09.2023, 07:25 Uhr Schlummert hier die nächste Musikergeneration : Söhnchen Hanno ist immer dabei, wenn Mutter Yasmin Polhout probt. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down

Mit einem großen Jubiläumskonzert feiert das Musikkorps „Herold“ Pye am 16. September in der Sporthalle Wallenhorst sein 100-jähriges Bestehen – und zwar im Gegensatz zu anderen Chören ohne größere Nachwuchssorgen. Was Blasmusik mit körperlicher Anstrengung zu tun hat und warum Mitmachen „einfach Spaß macht“.