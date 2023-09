Auf Familienbesuch in Hollage

Weil die Nichte heiratete, kam Menkhaus jüngst auf Besuch in seinen Geburtsort. Und weil die Gelegenheit gerade günstig war, löste er den Bücherbestand seiner Familie auf. Gut 300 Bücher und Schriften hatten einen Bezug zu Wallenhorst oder Osnabrück und Umland. Seine Tante Agnes hatte in der Vergangenheit schon einmal ihre wertvolle Sammlung alter Tageszeitungen der Archivgruppe Wallenhorst übergeben. Von daher war ihm die ehrenamtliche Initiative bekannt. Ein erfreutes Ja war die Antwort, als er ihr die Büchersammlung anbot.

300 Bücher mit Bezug zur Region

Bei den Büchern handelt es sich um allgemeinhistorische Werke sowie Kunst-, Sakral- und Technikgeschichtliches. Ein Schwerpunkt der Sammlung ist der Westfälische Frieden. Enthalten sind auch einige Bücher in plattdeutscher Sprache oder so Profanes wie ein mittlerweile historischer Flyer aus den Anfängen der Klib. Bürgermeister Otto Steinkamp war mit dabei, als Menkhaus die Sammlung in den Räumen der Archivgruppe in der Erich-Kästner-Schule übergab.

Im Gespräch mussten die beiden amüsiert feststellen, wie klein die Welt doch ist: Unter den 126 Millionen Menschen, die in Japan leben, haben die beiden einen gemeinsamen Bekannten. Oder, besser gesagt, des einen Verwandter, des anderen Freund. Es handelt sich um Steinkamps Schwager, der an einer deutschen Schule in Japan unterrichtet und dem auch Menkhaus in seinen vielen Funktionen als deutsch-japanischer „Brückenbauer“ häufig begegnet.

Das Archiv für Heimatgeschichte

Die Vergangenheit für die Zukunft erhalten: Das ist die Aufgabe des Archivs für Heimatgeschichte. Die Archivgruppe hat sich 2004 gebildet und arbeitet ehrenamtlich. Getreu ihrem Motto „Suchen, ordnen, sichern und für die Zukunft bewahren“ suchen die Mitglieder laufend im ganzen Gemeindegebiet Heimatbücher, Schriften, Fotos, Briefe, Zeitungen aus der Zeit vor 1990, Urkunden beispielsweise über Firmengründungen, Festschriften von Vereinen und Verbänden, Kartenmaterial sowie Dokumente aus den Weltkriegen.

Doch sie suchen nicht nur – sie geben auch gern. Wer Dokumente, Fotos, Zeitungsartikel oder ähnliches aus vergangenen Zeiten benötigt, ist gern gesehener Gast im Archiv für Heimatgeschichte. Die Archivgruppe trifft sich jeden Montag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. In dieser Zeit sind die Mitglieder auch telefonisch unter 05407 - 3481442 oder per E-Mail (archivgruppe-wallenhorst@osnanet.de) erreichbar.

