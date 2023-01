Jana Dasenbrock machte als beste Schulabsolventin 2012 an der Alexanderschule in Wallenhorst ihren Realschulabschluss. Foto: Jessica von den Benken up-down up-down Jahrgangsbeste an der Alexanderschule Nach Abschluss 2012 in Wallenhorst: Das ist aus den Träumen von Jana Dasenbrock geworden Von Jessica von den Benken | 27.01.2023, 07:27 Uhr | Update vor 52 Min.

Besonders erfolgreich war die Zeit an der Alexanderschule für Jana Dasenbrock. Im Juni 2012 verließ sie die Wallenhorster Hauptschule nach der zehnten Klasse mit dem Realschulabschluss in der Tasche. Ihr Notendurchschnitt: 1,8. Pferdewirtin wollte die damals 16-Jährige werden. Ist ihr Traum in Erfüllung gegangen?