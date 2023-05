Mit einem Post über Wäsche ging der Account der Seniorenresidenz „Am Weißen Moor“ viral. Foto: André Havergo up-down up-down Auf Instagram und Facebook Wallenhorster Seniorenresidenz „Am Weißen Moor“ geht im Netz viral Von Jessica von den Benken | 21.05.2023, 11:53 Uhr

Was essen Bewohner in der Seniorenresidenz „Am Weißen Moor“? Und wie wird dort die Wäsche so glatt? Fragen, die sich anscheinend viele Menschen stellen, denn die Antworten darauf gingen über Instagram und Facebook viral.