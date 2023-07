In Wallenhorst ist ein Mann tot im Graben aufgefunden worden. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Mit Rad gestürzt Mann in Wallenhorst tot in Straßengraben gefunden Von Catharina Peters | 09.07.2023, 10:47 Uhr

In Wallenhorst ist am Samstagmorgen ein Mann tot in einem Graben aufgefunden worden. Laut Angaben der Polizei ist er zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt.