Motorbrand Ende einer Ausfahrt in Lechtingen: Jaguar Daimler brennt Von Frank Wiebrock | 29.03.2023, 19:08 Uhr

Stark beschädigt wurde am späten Mittwochnachmittag ein Oldtimer in Wallenhorst. Aus noch ungeklärter Ursache brach im Motorraum des klassischen Jaguar Daimler - vermutlich ein Double Six, also ein Zwölfzylinder - während der Fahrt ein Feuer aus.