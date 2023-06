Knollmeyers Mühle steht weiter zum Verkauf. Warum läuft es so schleppend? Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down Immer noch kein Verkauf Knollmeyers Mühle: Ansgar Knollmeyer möchte Interessenten persönlich kennenlernen Von Ursula Holtgrewe | 29.06.2023, 13:10 Uhr

Ein Käufer für Knollmeyers Mühle in Wallenhorst ist offenbar noch nicht in Sicht. Ansgar Knollmeyer legt großen Wert darauf, mit Interessenten persönlich zu sprechen. Am besten in seinem Biergarten im Nettetal.