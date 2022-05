Eine der neuen Straßenlaterne am Stapelkamp in Wallenhorst. Weitere sollen folgen. FOTO: Archiv/Marcus Alwes Moderne Straßenbeleuchtung Immer mehr Lampen leuchten in Wallenhorst mit LED Von Anke Schneider | 18.05.2022, 15:34 Uhr

Jedes Jahr werden im Wallenhorster Gemeindegebiet zahlreiche alte Straßenleuchten modernisiert. Lag der Fokus zuerst auf den Leuchten in den Wohngebieten, wurde in den vergangenen Jahren die Beleuchtung der übergeordneten Straßen mit Schwerpunk in Hollage und Wallenhorst auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. In den vergangenen Monaten erfolgte die Umrüstung vor allem in Rulle und Lechtingen.