Hollager Oktoberfest 2023 Last-Minute-Infos: Eintrittskarten und Taxistand Von Jessica von den Benken | 12.10.2023, 18:43 Uhr Am kommenden Wochenende (13. und 14. Oktober) wird in Wallenhorst-Hollage Oktoberfest gefeiert. Archivfoto: André Havergo

Kommendes Wochenende (13. und 14. Oktober) wird in Wallenhorst-Hollage an der Hansastraße Oktoberfest gefeiert. Karten für Freitag gibt es noch im Verkauf und wer sich um die Abreise sorgt: Taxen stehen direkt am Festzelt bereit.